BELTRAN, Non prima punta, non trequartista. Ruolo ad hoc

© foto di Federico De Luca

“Vola come una mezzala e pungi come un attaccante”. Così inizia l’approfondimento che il Corriere dello Sport dedica a Lucas Beltran, non più prima punta, non solo trequartista. Il ruolo ibrido che Italiano gli ha cucito addosso nel match con la Lazio ha dato i suoi frutti, con l’ex River coinvolto in 54 azioni offensive della Fiorentina.

Ora come ora, Beltran è uno degli imprescindibili dell’allenatore viola. Logico però come un centrocampo fisico come quello del Torino - si legge - possa portare Italiano a riflettere sull’assetto tattico e sulla preparazione alla partita, per questo si può facilmente pensare che l’allenatore viola stia pensando anche ad altri ruoli ad hoc per l’ormai ex centravanti.