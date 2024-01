BELTRAN, Naso ok: domenica ci sarà. Dodo in Arabia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, dalla seduta di allenamento di ieri al Viola Park sono arrivate buone notizie per Lucas Beltran, per il quale non ci sono ulteriori problemi al naso dopo la botta che l’ha costretto ad uscire a un quarto d’ora dal 90’ proprio contro il Bologna: domenica Italiano ci può contare. Dodo intanto con foto e messaggio su Instagram («Quattro giorni per ritornare con la mia gente, mi mancate tantissimo, ho lavorato duro per tornare al meglio, per stare vicino a tutti..

Andiamo!») esprime tutto il suo entusiasmo per l’emozione di riassaporare l’atmosfera del gruppo: lunedì volerà in Arabia insieme ai compagni per sostenere la squadra all’appuntamento con la Supercoppa.