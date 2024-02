BELTRAN, L'eroe dei due ruoli: come Vlahovic e Lautaro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come evidenzia questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, ieri a Empoli Lucas Beltran s’è preso i complimenti di Vincenzo Italiano e non solo per il gol che aveva portato in vantaggio e illuso la Fiorentina di poter tornare a vincere anche in trasferta e, soprattutto, di cominciare davvero a cambiare trend a rendimento e risultati in questo 2024.

Di sicuro i complimenti del tecnico sono stati per il gol, bello e cercato, il sesto nelle ultime nove partite giocate da titolare dall’argentino che a livello personale si sta ormai affermando (e gli elogi di Italiano si riferivano anche a questo) e c’è un dato statistico a confermare ciò che occhio e prestazioni rimandano ormai da settimane: dall’inizio di dicembre solo Vlahovic con otto e Lautaro Martinez con sette hanno segnato di più.