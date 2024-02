BELTRAN, Il suo (bel) gol unica nota lieta del Castellani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In una giornata in cui l’attacco stecca con quasi tutti i suoi interpreti, Lucas Beltran è l’unico a prendersi il merito di aver tentato di far tornare la Fiorentina alla vittoria in trasferta, che manca dalla gara di Monza del 22 dicembre scorso. Come scritto dal Corriere Fiorentino, la prova dell’argentino (all’ottavo gol in stagione) è tra le poche note liete del pomeriggio empolese. Una rete da attaccante vero, che sembra raccontare di un calciatore diverso, più maturo, e soprattutto più pericoloso a ridosso dell’area di rigore avversaria.

Per l’ex River l’ambientamento non propriamente immediato dei primi tempi ora sembra essere superato, al pari delle prime difficoltà emerse al cospetto di uno Nzola preferito per quasi tutta la prima parte di stagione. In questo nuovo ruolo a metà tra rifinitore e punta, sfruttato anche dal calo di Bonaventura, Beltran sembra un giocatore nuovo, non a caso anche Vincenzo Italiano ha speso belle parole per lui a fine partita (CLICCA QUI).