BELTRAN, Il jolly d'attacco di Vincenzo Italiano

Come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio uno dei giocatori che più è riuscito a emergere in questo periodo di crisi della Fiorentina è Lucas Beltran. L’ex River è passato dall’essere centravanti puro a jolly tutto fare, accettando il ruolo di trequartista in seguito all’arrivo di Belotti. La sua duttilità tattica è servita molto a Vincenzo Italiano, che da quando lo ha provato dietro alle punte contro l’Hellas Verona lo scorso dicembre ha deciso di interscambiarlo a seconda della partita e dell’avversario.

A Empoli dovrebbe vedersi nuovamente la coppia Belotti-Beltran, per una nuova “B2” che il mister spera possa dare frutti e risultati. In alternativa, il tecnico gigliato potrebbe decidere di far riposare proprio il Gallo e rimettere l’’argentino nella sua consueta posizione di campo supportato da Bonaventura. Insomma, il quotidiano sottolinea come Beltran possa diventare davvero l’elemento fondamentale per dare alla Fiorentina quella varietà di soluzioni e quell’incisività che finora sono spesso mancate.