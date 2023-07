BELTRAN, Fiorentina al lavoro: il garante è Burdisso

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport la strada per arrivare a Beltran non è semplice. L'argentino è vincolato da una clausola rescissoria fissata a venti milioni e destinata a salire fino a venticinque negli ultimi dieci giorni di mercato argentino, precisamente dall'8 al 17 agosto. Numeri e soldi di rilievo, però intanto è base di partenza che corrisponde a poco più della metà rispetto a quanto chiede la Salernitana per Dia e su quella sta lavorando la Fiorentina per giungere a una soluzione.

Forte della certezza che anche Beltran sia l'uomo giusto per dare peso e gol al reparto offensivo, subito e per il futuro considerando l'età, la società viola è pronta a mettere sul tavolo tredici milioni più due di bonus, stabilendo poi una percentuale sulla rivendita futura ovviamente a favore del River Plate. Burdisso è il “garante” di questa operazione. Il direttore tecnico viola ha seguito da vicino e più volte il bomber del River Plate. C'è Nico Gonzalez, e ci potrebbe essere Lucas Beltran per una coppia d'attacco argentina che avrebbe tutto per accendere l'entusiasmo di Firenze.