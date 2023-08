BELTRAN, Felice per la vittoria e per la mia 1° partita

FirenzeViola.it

© foto di Pierpaolo Matrone

Come riportato da La Nazione anche il neoacquisto argentino Lucas Beltran, nonostante abbia giocato pochi minuti, ha fatto vedere subito dei movimenti interessanti. Finita la partita l'ex River Plate, ha pubblicato un post, attraverso il proprio profilo Instagram, per celebrare la vittoria e il suo esordio in Serie A: "Felice per la vittoria e per la mia prima partita".