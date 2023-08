BELTRAN, Divario netto tra le offerte al River, la Roma...

© foto di pietro.lazzerini

Sempre concentrandosi sul tema Lucas Beltran, l'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta quelle che sono state le offerte, di Fiorentina e Roma, al River Plate per il centravanti. Netto il divario a favore dei viola che da giorni avevano offerto circa 25 milioni e il 10 per cento sulla rivendita futura. Mentre i giallorossi, nel loro disperato tentativo, non sono andati oltre i 15 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

L'unica cosa che la Roma aveva offerto in più rispetto alla Fiorentina è lo stipendio a Beltran: 2,5 i giallorossi e circa 1,8 la Fiorentina.