BELTRAN, Che crescita. Da trequartista nel 2024 la svolta

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Lucas Beltran è cresciuto tantissimo sotto la guida di Vincenzo Italiano e la sfida di mercoledì contro l'Atalanta l'ha dimostrato ancora una volta. Nel ruolo di trequartista l'argentino è diventato un punto di riferimento per i suoi compagni e infatti Italiano nel 2024 non ne ha fatto praticamente mai a meno. La svolta è arrivata con l'arretramento di posizione dell'ex River Plate, da punta a sottopunta, e il passaggio ad 4-1-4-1 mascherato da 4-2-3-1 che ha permesso di far coesistere Beltran e Bonaventura.

I numeri dicono che in 1400 minuti Beltran ha collezionato sei reti su 3,29 occasioni potenzialmente da gol avute. Segno che l'argentino ha raddoppiato le aspettative sui gol che avrebbe dovuto segnare. Riguardo ai tiri in porta sui 23 totali, otto finiscono nello specchio, ovvero il 35%. Adesso per finire al meglio la stagione lo stimolo si chiama Parigi 2024. Sì perchè la sua Argentina U23 parteciperà ai giochi olimpici e lui, come più volte ripetuto, sarebbe onorato di rappresentare il suo paese.

In ultima analisi il contratto di Beltran. L'argentino lo scorso agosto ha firmato un contratto quinquennale con i viola che lo hanno prelevato dal River Plate per circa 12,5 milioni di Euro più altrettanti da versare sulla base di alcuni bonus. Uno dei quali riguarda il numero di gol. Alla prossima rete l'argentino salirà a quota 10 sbloccando così il primo indennizzo in favore dei Millionarios. In caso di trofeo conquistato o di qualificazione all'Europa League scatterà il pagamento di un altro bonus.