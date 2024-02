BELTRAN, Certezza realizzativa: 5 gol nelle ultime 8 gare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lucas Beltran merita gli elogi del Corriere dello Sport - Stadio, il quale mette in luce il ruolo di piccola-grande certezza realizzativa che l’argentino si è ultimamente ritagliato. Per la precisione - si legge - 5 gol nelle ultime 8 partite di campionato disputate dall’ex River Plate. Beltran in campionato ha trovato una continuità davanti alla porta avversaria che può rivelarsi essenziale in questo periodo di grande difficoltà per la squadra viola.

Tutte reti di testa e da opportunista, su rigore e come si diceva una volta di "rapina" per indurre e sfruttare lo stesso errore del portiere (Di Gregorio a Monza, Falcone a Lecce), insomma il numero nove viola sta cominciando a fare il numero nove.