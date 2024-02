BELOTTI, Tandem con Beltran. Idea già col Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Belotti e Lucas Beltran insieme. È l’idea a cui sta lavorando Vincenzo Italiano per tentare di risolvere i problemi offensivi della sua squadra. Dopo averli proposti a Lecce a gara in corso, il tecnico ci sta lavorando già per la gara col Frosinone. Se giocheranno, dipende dalle prove che da ieri sono iniziate al Viola Park portandosi dietro la mezz’ora di Via del Mare, e dipende soprattutto dal modo in cui Italiano deciderà di giocarsela, cioè con quale modulo e in quale modo, ma di sicuro i due sembrano già ben miscelati e con le caratteristiche giuste per giocare in tandem.

Come afferma il Corriere dello Sport, però, per il 4-2-3-1 al momento ci sono poche certezze sugli esterni offensivi (Gonzalez e Sottil lontani dal migliore stato di forma dopo i rispettivi infortuni, Ikoné a sua volta lontano dal rendimento che serve, Kouame in Costa d’Avorio); per il 3-4-1-2 che starebbe addosso ai due come un abito sartoriale servono tre centrali, e Italiano domenica ne avrà solo tre di numero, data la squalifica rimediata da Ranieri a Lecce, ammonito e già diffidato. È un mosaico da comporre ed è naturale sia così mancando cinque giorni alla partita, ma è un mosaico in cui Belotti e Beltran sono pezzi che si incastrano bene tra di loro e con il resto della formazione.