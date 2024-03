BELOTTI, Striscione e fischi: a Torino accolto da traditore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il ritorno di Andrea Belotti a Torino sarà per lui stesso un’altalena di emozioni. Come rimarca La Nazione, il Gallo all’ombra della Mole è stato capitano, ha toccato i 100 milioni di valutazione, è salito al colle di Superga per commemorare il Grande Torino. Un carico emotivo non di poco conto, Belotti dovrà per la prima volta imparare a convivere con queste sensazioni, dando tutto per la Fiorentina, come sta facendo.

Poi però c’è stato il passaggio alla Roma a titolo gratuito, il voler tirare a ogni costo un calcio di rigore la prima volta da avversario all’Olimpico. Elementi che hanno contribuito a un astio profondo. “Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare”, uno striscione nei suoi confronti la prima volta che tornò da avversario. Mentre lo scorso settembre, per Torino-Roma, Mourinho gli ‘regala’ i tre minuti finali. Fischi assordanti come da copione. Adesso Belotti torna nel suo stadio con la maglia della Fiorentina, gemellata coi granata. Scherzi del destino e di un ciclo destinato a chiudersi la prossima estate. Prossima tappa stadio Olimpico, contro il passato per strizzare l’occhio al futuro.