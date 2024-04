BELOTTI, Non segna ma da soluzioni a Beltran. Il futuro...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio analizza l’andamento avuto finora a Firenze da Andrea Belotti, attaccante che, pur senza segnare, sta risolvendo molte grande a Vincenzo Italiano. Con l’approdo del Gallo, infatti, il tecnico ha potuto spostare definitivamente Beltran sulla trequarti. Un cambiamento che ha permesso all’argentino di sbocciare.

Non ha caso Vincenzo Italiano finora ha rinunciato soltanto due volte all’ex capitano del Torino, a Lecce quando era appena arrivato e a Budapest contro il Maccabi Haifa. Per il resto è sempre Belotti la punta di diamante dei gigliati, raccogliendo 830 minuti in 11 gare, una media di 76 minuti a partita. Ciò, come detto, nonostante un solo gol segnato, contro il Frosinone

A giugno, essendo arrivato a Firenze in prestito, l’attaccante farà ritorno a Roma ma, scrive il quotidiano, l’ipotesi che viola e giallorossi possano sedersi nuovamente ad un tavolo per discutere di un acquisto definitivo sembra tutt’altro che remota.