BELOTTI, Lunedì sfida nella sfida con Immobile

Tra le tante sfide nella sfida nella gara di lunedì sera tra Fiorentina e Lazio, l'edizione odierna di Repubblica(Firenze) analizza quella tra Andrea Belotti e Ciro Immobile. Il Gallo è arrivato a Firenze con l'obiettivo di rilanciarsi dopo la brutta parentesi romana, e Ciro, in una stagione non brillantissima, ultimamente sta ritrovando il,suo abituale feeling con la rete, come dimostrato in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern. I due attaccanti, che insieme possono vantare 310 centri in Serie A(200 Immobile e 110 Belotti), vogliono conquistarsi una maglia per l'Europeo e tanto passerà dalle loro prestazioni da qui a fine stagione.

Belotti sa che non sarà facile, nelle scorse convocazioni l'attaccante bergamasco non è stato preso in considerazione da Spalletti, ma con ottime prestazioni e soprattutto tanti gol il numero 20 viola può tornare a vestire l'azzurro. Per ora una traversa contro il Lecce, un gol contro il Frosinone, e due prove in cui si è visto poco con Bologna e Empoli. Il Gallo sa di giocarsi molto, non solo la Nazionale, ma anche una possibile conferma in viola per la prossima stagione. Il diritto di riscatto non è stato fissato, ma i due club si sono lasciati la possibilità di riparlarsi a fine stagione per trovare, nel caso, un accordo.