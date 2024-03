BELOTTI, L'intoccabile di Italiano, col futuro da scrivere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

la Repubblica (Firenze) si concentra su Andrea Belotti, che da quando è arrivato a Firenze è diventato subito un intoccabile di Vincenzo Italiano. Eppure lo score del Gallo in maglia viola parla di una sola rete finora, ma Il tecnico viola non ha mai avuto esitazioni: ha piazzato Belotti al centro dell’attacco, senza snaturare il suo sistema di gioco col tridente alle spalle della punta, e semmai trovando nuova collocazione a Beltran che gioca trequartista permettendo a Bonaventura di alternarsi o anche di abbassarsi sulla linea della mediana.

Perché non è solo questione di gol, anche se certamente il suo apporto realizzativo dovrà migliorare. Belotti è comunque decisivo: attaccante puro, presenza stabile in area. Ma anche movimento, spazi che si aprono, duelli aerei monopolizzati, lavoro di sponda a sostengo dei compagni. Adesso l’attacco viola è cambiato: Beltran ha trovato maggiori spazi per agire alle sue spalle e tutti gli interpreti offensivi, anche Sottil che pare finalmente in crescita, hanno guadagnato dall’arrivo di Belotti.

Il futuro però è tutto da scrivere. A giugno scade il prestito, secco, senza nessuna clausola su un eventuale riscatto. Ma i rapporti con la Roma sono buoni e Firenze potrebbe rappresentare il punto di arrivo per un giocatore nel pieno della sua maturità - la Fiorentina pensa già alla sua permanenza - e che ha come obiettivo il ritorno in Nazionale in vista dei prossimi appuntamenti. Come gli Europei, in estate.