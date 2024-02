BELOTTI, Il Gallo è già nel cuore dei tifosi. Il futuro...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Che la sua avventura in viola termini a giugno o prosegua ancora nessuno lo sa, certo è che Andrea Belotti è riuscito ad entrare fin da subito nel cuore dei propri tifosi. Era dai tempi di Vlahovic che la Fiorentina cercava sì un attaccante che riuscisse a segnare, ma soprattutto che fosse determinante anche senza buttala dentro. Lunedì sera, contro la Lazio, il Gallo è stato capace di colpire un palo, sfornare l’assist per Kayode e conquistare il rigore poi fallito da Nico Gonzalez. Il tutto dentro una prestazione in cui non si è risparmiato. Non a caso a fine partita sono arrivati i complimenti da parte di tutti: tifosi, allenatore e direttore sportivo.

Titolare da 4 partite consecutive, sabato dovrebbe toccare di nuovo a lui guidare l’attacco gigliato, contro una squadra che Belotti conosce fin troppo bene. Quel Torino di cui è stato goleador e capitano ma a cui ancora non è mai riuscito a segnare da avversario in 4 precedenti. Il cartellino, come detto, è ancora di proprietà della Roma, ma nel frattempo Belotti ha preso casa in pieno centro ed è stato raggiunto dalla moglie Giorgia e dalle figlie Vittoria e Benedetta. Lo scrive Tuttosport.