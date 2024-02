BELOTTI, È in formissima ma non segna in A da ottobre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Belotti è pronto per il debutto dal primo minuto con la maglia viola e per giocare davanti al suo nuovo pubblico, scrive stamani Rerpubblica. Il “gallo” fisicamente è in formissima, ha convinto fin da subito Italiano e dopo una settimana a pieno regime è pronto per giocare dall’inizio. A Belotti è chiesto un compito negli anni non riuscito ad altri predecessori, quello di non far rimpiangere Vlahovic e di trovare con costanza la rete.

Gol sporchi, cattivi, da centravanti, non soltanto un grande lavoro per la squadra. Il Gallo non segna in campionato da ottobre, nella vittoria della Roma a Cagliari, mentre l’ultima rete in assoluto è stata realizzata a dicembre, in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, nel giorno in cui Nico Gonzalez si infortunava a Budapest. A loro due, la nuova coppia del gol, è chiesto lo scatto raddrizza stagione.