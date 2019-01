BELEC, No alla Fiorentina: non convince la formula

Nel punto sul mercato della Serie A, La Gazzetta dello Sport parla anche dell'affare che Sampdoria e Fiorentina stanno mettendo in piedi per il portiere Vid Belec, cercato dalla Viola come vice-Lafont in vista di un prevedibile addio di Dragowski. Ma - come scrive la rosea - lo sloveno al momento ha detto no alla Fiorentina, perché almeno per ora non convince la formula del prestito. Proseguono comunque le trattative.