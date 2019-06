Come scrive La Nazione in edicola stamani, Gabriel Omar Batistuta dopo la finale di Madrid tra Tottenham e Liverpool è arrivato a Firenze da domenica: una concidenza o aveva in agenda un incontro di lavoro per la Fiorentina del futuro? Si chiede il quotidiano. Fatto sta che il 'Re Leone' è passato ancora una volta da una città che non lo ha mai dimenticato.