BATISTUTA, Il giorno della verità. Ancora due dubbi

Gabriel Omar Batistuta non è riuscito a raggiungere la semifinale di calcio storico in programma ieri pomeriggio in Santa Croce a causa di un piccolo ritardo nel volo che da Olbia lo ha portato in serata a Firenze. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione, che aggiunge come l'abbraccio con la città sia dovuto slittare così come l'incontro previsto con Joe Barone, in un faccia a faccia programmato per decidere il futuro del Re Leone. Al momento, sussurra chi è stato in questi giorni vicino all’argentino, non è imminente alcun tipo di firma con il club viola perché i dubbi non sono stati risolti. Da una parte tornare a vivere a Firenze dopo quasi vent'anni lo inquieta un po', dall'altra sono soprattutto le incertezze legate al futuro ruolo previsto per Batistuta a non far prendere una decisione. Comincia comunque oggi una settimana che in un modo o nell'altro sarà decisiva per il futuro del Re Leone.