BATISTUTA, Ha scelto: allenerà con Prandelli

Gabriel Omar Batistuta ha scelto: farà l'allenatore. Come scrive il Corriere dello Sport, il "Re Leone" ha chiesto a Cesare Prandelli di entrare nel suo staff e l'ex tecnico viola ha accettato di buon grado. Ieri Prandelli è andato a trovare Bati (nella clinica fiorentina dove sta facendo la riabilitazione dopo l'intervento alla caviglia sinistra) il quale gli ha spiegato la sua necessità di imparare dal vivo e non solo sui banchi di Coverciano, dunque non appena arriverà la prossima proposta da un club i due lavoreranno insieme.