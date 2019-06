BATI, Il ruolo non è giusto: il Re Leone s'allontana

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, in vista della ricostruzione della nuova Fiorentina a stelle e strisce si allontana il ritorno all'interno dei quadri societari di Gabriel Omar Batistuta. La volontà di iniziare un percorso comune è ancora forte ma non è facile trovare il ruolo giusto per il Re Leone (specie sotto l'aspetto del compenso economico: "Alle giuste condizioni" ha ribadito Commisso). Se ne riparlerà prima dell’inizio del campionato.