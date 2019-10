BATI, È a Firenze per la riabilitazione alla caviglia

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla anche di Gabriel Omar Batistuta. Il Re Leone si è operato qualche settimana fa in Svizzera e secondo quanto scrive il giornale farà la riabilitazione a Firenze. Qundi l'argentino insieme alla moglie è a Firenze per un periodo di cura e ci rimarrà per un bel po' di tempo. Da poco più di una settimana è arrivato in città e si sta sottoponendo a intense sedute di riabilitazione presso l'Istituto Posperius. Qui l'ex attaccante viola ha incontrato alcune delle ragazze della Fiorentina Women's, che proprio nella struttura fiorentina stanno facendo terapie mirate in caso di infortuni o per fare potenziamento. Batigol avrebbe chiacchierato un po' con loro, in particolare con Ilaria Mauro, dicendosi curioso di andare a vedere la squadra femminile al Bozzi una di queste volte.