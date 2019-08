BARONE, Presto andrà in curva. "Grazie tifosi"

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola racconta qualche dettaglio su Joe Barone, che dice: "Ai tifosi io dico grazie e lo rispondono, no grazie a voi e io ma no, grazie a voi. Senza i tifosi non siamo niente". Joe e Rocco (Commisso, ndr) - scrive il quotidiano - hanno ribaltato la piramide ponendo i tifosi in cima. E presto saranno in Curva al Franchi per vedere una partita. Intanto lavorano al brand Fiorentina, concentrandosi sulla parola Firenze: "È un nome su cui stiamo lavorando. Appena la citi, in qualunque parte del mondo, sai di cosa parli. È la città più bella del mondo. Poche bandiere? Ci arriveremo". E si prepara un evento in Piazza della Signoria.