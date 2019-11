BARONE-PRADÈ, Ieri un blitz a Londra. Il motivo...

Spazio ai temi legati al calciomercato viola sulle pagine odierne de La Nazione. Come spiega il quotidiano, quello di ieri a Londra per Barone e Pradè deve essere stato significativo per giustificare un blitz in coppia. I due dirigenti viola sono partiti ieri mattina con un volo privato per la capitale britannica e sono rientrati ieri sera a Firenze. Mistero sul viaggio londinese e largo alle ipotesi, non ultima quella che il viaggio sia servito per un supplemento di verifica all’interno del centro sportivo del Tottenham, da cui la Fiorentina ha preso spunto per ipotizzare la nuova Casa Viola a Bagno a Ripoli. Possibile anche che il blitz sia stato «diplomatico» per riannodare i rapporti con il Chelsea, pregiudicati in passato a causa del caso Salah? Oppure gli occhi erano puntati sul giovane Sead Haksabanovic, centrocampista classe 1999 che il West Ham ha girato in prestito in Svezia al Norrkoping. Il costo del cartellino è alto: nel 2017 il West Ham ha pagato all’Halmstad 3 milioni per il giovanissimo centrocampista,