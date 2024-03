BARONE, I ricordi dei ristoratori: "Preparava la pizza per Rocco"

Sulla Nazione spazio al ricordo di Joe Barone anche attraverso chi lo ha conosciuto lontano dai riflettori e dalle vesti di dirigente. Il quotidiano fiorentino ha raccolto alcune dichiarazioni del titolare del Neromo, ristorante di Borgo San Frediano diventato in questi anni una sorta di seconda casa per il Dg della Fiorentina: "A volte ha cucinato lui per tutti", racconta Gianmarco Guidi, uno dei titolari di Neromo. Guidi, commosso, torna indietro nel tempo: "A lui piaceva tantissimo la pizza, alcune volte l’ha preparata addirittura qui ai nostri forni sia per Rocco Commisso che per altri ospiti. Ha fatto l’impasto, ha steso la pasta e l’ha infornata. Rideva ed era felicissimo quel giorno, sembrava un pizzaiolo professionista", ricorda. "Poi c’era quello che chiamavamo ’il piatto di Joe’, una pietanza fuori menù che lui si faceva preparare spesso, soprattutto quando era con sua moglie: il branzino con arancia e limone accompagnato da insalata di avocado e noci. Era il suo piatto, il piatto di Joe".

Parola anche a Simone Grasso, manager del Golden View, altro locale frequentato da Barone: "Non beveva vino ma aveva la sua acqua. Acqua con lime e menta, la chiamavamo 'acqua di Joe'. Per noi era come uno di famiglia, qui si sentiva a casa anche se pure a tavola parlava spesso di lavoro. Siamo scossi, anche per noi è un dolore immenso".