BARONE, Firenze piange un uomo disponibile e verace

© foto di www.imagephotoagency.it

Firenze oggi è una città in lacrime per la morte di un uomo, prima ancora che del suo dirigente. Joe non aveva solo scelto Firenze come luogo di lavoro, ma la viveva da cittadino, da fiorentino adottato. Uomo disponibile e verace, con una indole meridionale che qui aveva trovato terreno fertile fin dal primo momento. Lo dimostrano i tantissimi post sui social, le foto e gli aneddoti con cui le persone, non solo tifosi, lo hanno voluto ricordare. Che fosse un amico con cui andare a cena, un conoscente con cui scambiar due chiacchiere o un manager a cui chiedere un selfie, Barone è rimasto nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto.

Per due giorni la città è rimasta col fiato sospeso, in attesa che arrivassero notizie da Milano e nella speranza che fossero positive. Poi la notizia della morte. Il duro colpo è arrivato per giunta in un momento già particolare per la città, a distanza di pochi giorni da un anniversario difficile e triste, quello di Davide Astori. Lo scrive La Nazione.