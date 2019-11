BARONE, Conferma Montella: "Fiducia al 100%"

Intervenuto ieri da Villa Viviani, dove era presente per ritirare un premio assegnato dall'Associazione dei Macellai di Firenze a Rocco Commisso, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di Vincenzo Montella confermando il tecnico sulla panchina gigliata. "Se la società ha ancora fiducia in Montella? Certo, al cento per cento. Abbiamo bisogno di tempo per costruire la squadra che tutti vogliamo". Conferma al 100% dunque, scrive La Gazzetta dello Sport, per il tecnico che adesso dovrà lavorare per trovare una soluzione alle assenze a centrocampo. Intanto torna Ribery.

