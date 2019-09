BARONE, Centro sportivo? Abbiamo fretta. Agnelli...

Anche Joe Barone ha parlato stamani, in una lunga intervista concessa a Tuttosport: "L'organigramma sarà ufficializzato a fine anno. Sono consigliere delegato. Ma al di là delle cariche, sono il punto di riferimento della proprietà a Firenze. Diritti tv? Non siamo venuti qua per dare battaglia, ma per collaborare e aiutare a crescere il calcio italiano. L'esperienza e la competenza di Commisso possono dare un contributo formidabile".

L'aspetto più negativo? "Purtroppo in Italia è tutto vincolato, c'è molta burocrazia. Invece le decisioni vanno prese velocemente. Per lo stadio abbiamo tante opzioni, non solo il restyling del Franchi, e nel frattempo abbiamo già individuato una zona per costruire un centro sportivo. Una "vera" casa Fiorentina con campi, uffici, foresteria, palestre. Ma bisogna fare in fretta. Entro un anno? Ripeto, in fretta".

Fiorentina-Juve? "Forse questa sfida arriva un po’ presto, la squadra proverà a giocarsela, ma i cambiamenti sono stati tanti e solo da venerdì potrà allenarsi al completo. La vittoria per 4-2? Speriamo. Darei tutto per rivivere quell’emozione".

RIbery-Ronaldo? "Non c’è un campionato in Europa che proponga oggi un duello così. Svelo un aneddoto sul francese: dopo la sconfitta col Genoa , per scaricare la rabbia è rimasto fino a notte fonda al centro sportivo ad allenarsi".

Agnelli? "Se anche lui fa il giro di campo, potremmo farlo assieme la prossima volta".

Il mercato? "Niente voti ma siamo soddisfatti. Stiamo lavorando per prolungare i contratti di Castrovilli, Sottil e gli altri".

Chiesa? "Federico non merita tante critiche, sta facendo bene e personalmente non mi pare stia vivendo un momento critico, semmai di crescita. Vuole troppo bene alla Fiorentina e vuole sempre dare il massimo per i compagni. Se mi rimprovero qualcosa? Nulla. E l'argomento è chiuso. Con il padre non ci sono incontri in programma anche se la stagione è lunga".