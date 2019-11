BARONE, Caccia a baby talenti: 4 milioni per Busio

All’interno del suo articolato pezzo legato al mercato della Fiorentina, oltre a quello del baby centrocampista Aouchiche, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio fa altri due nomi che interessano da vicino la Fiorentina. Il primo è quello di Ziyad Larkeche, altro talento di scuola Psg come il classe 2002, veloce, tecnico e con il contratto in scadenza anche se su di lui i francesi non hanno perso le speranze per fargli firmare il rinnovo di contratto. L’altro nome è quello di Gianluca Busio, calciatore statunitense, centrocampista dello Sporting K.C. con il padre originario di Brescia che però lo vorrebbe all’Inter. Per lui Joe Barone ha offerto quasi 4 milioni, ma il ds americano Bliss ne ha chiesti dieci.