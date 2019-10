BARONE, C'è la Variante: rischio di ricorsi azzerato

Nelle pagine del Corriere dello Sport - Stadio dedicate alla Fiorentina, e soprattutto all'annuncio dato ieri da Nardella a Rocco Commisso sulla vendita dell'area Mercafir così da avviare la costruzione del nuovo stadio, trovano spazio anche alcune dichiarazioni di Joe Barone. Partendo dalla zona dell'attuale mercato, il braccio destro di Commisso evidenzia che "sarà spostata in venti mesi, e con la Variante Urbanistica il rischio di ricorsi è azzerato". Prima di proseguire ulteriormente sul tema, chiarendo che "dei parcheggi si occuperà il Comune, e i lavori per la stazione della tramvia potranno essere realizzati in contemporanea". Intanto "abbiamo cominciato a ripulire l'area di Bagno a Ripoli", ha spiegato Barone.