BARAK, Spazio all'affare col Napoli. Perplessità di Italiano

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo articolo in merito al mercato della Fiorentina, il Corriere Fiorentino si sofferma anche sulle uscite. Non mancano per Yerry Mina le offerte da parte di club stranieri, in particolar modo dall’Olympiacos, in vantaggio su Besiktas e Porto per la corsa al colombiano. Mentre negli ultimi giorni di trattative ci sarà spazio anche per la trattativa fra Antonin Barak e il Napoli, cominciata da tempo ma frenata dalle perplessità di Italiano e in generale della dirigenza viola.