BARAK, Napoli lo cerca ma i viola vogliono 10 mln

Come scrive La Repubblica (Firenze) il Napoli fa sul serio per Antonin Barak: l’intesa tra le parti non è stata raggiunta, gli azzurri hanno offerto 500 mila euro di prestito più riscatto fissato a sei milioni, ma la sensazione è che a Riyad, in contemporanea alla partita, gli uomini mercato di De Laurentiis torneranno alla carica. Per la Fiorentina Barak può partire ma con un’offerta almeno da dieci milioni. Sempre il Napoli, nei giorni scorsi, aveva bussato alla porta viola anche per Quarta, dichiarato però incedibile.