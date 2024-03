BARAK, La sua rivincita dopo gli infortuni e il mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quest'anno, scrive La Nazione oggi in edicola, doveva essere l'anno del salto di qualità per Antonin Barak. Il trequartista ceco invece dopo aver finito in crescendo, con il gol decisivo nella semifinale di Basilea, la scorsa stagione, a settembre ha iniziato con ritardo rispetto ai suoi compagni visti i problemi fisici che lo avevano colpito in estate. Tanto lavoro per recuperare la miglior condizione, e un ritmo di gioco accettabile, ma alla fine l'ex Verona è tornato riprendendosi, soprattutto in Conference, quanto la cattiva sorte gli aveva tolto. Il centrocampista classe 1994 non si è mai perso d'animo e, dimostrando una forte volontà di restare a Firenze nonostante le sirene di Napoli, si è conquistato sempre di più la fiducia di tutto l'ambiente Fiorentina. Adesso, per quello che è diventato l'eroe di coppa, l'obiettivo è quello di provare a mettersi in mostra anche in campionato.

Le partite in questi ultimi mesi sono tante e le opportunità sicuramente non mancheranno.