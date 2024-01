BARAK, Ieri incontro Napoli-Fiorentina: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Rivali sul campo, partner nel mercato: Fiorentina e Napoli si incroceranno stasera nella prima semifinale di Supercoppa Italiana ma il viaggio delle due delegazioni a Riyad è anche l'occasione per parlare di affari: il nome caldo è quello di Antonin Barak, in possibile uscita da Firenze e sotto gli occhi del club di De Laurentiis. Le due società ieri si sono incontrate proprio a Riyad per parlare dell'operazione e il Corriere dello Sport fa il punto sul meeting: la prima proposta, 500mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, è al momento sospesa. Il club di Commisso spinge per l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, come la qualificazione in Champions. La volontà comune di arrivare ad un'intesa potrebbe risultare decisiva.

L'impressione è che nei prossimi giorni, magari anche subito dopo il match di stasera, possa arrivare una contro-offerta del Napoli che giudica il centrocampista viola l'ideale per caratteristiche tecniche e fisiche.