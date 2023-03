BARAK, E quel sogno di giocare la finale a casa sua

Come spiega questa mattina Il Tirreno, in vista del match di stasera contro il Sivasspor scalpita tra i possibili titolari Antonin Barak che insieme a Jovic è l'unico viola per ora ad aver segnato in campionato, Coppa Italia e Conference. Galvanizzato dalla seconda paternità e dal riscatto del suo cartellino deciso dalla società a gennaio, in anticipo rispetto ai tempi previsti, Barak è pronto a lasciare il segno in una competizione il cui ultimo atto si giocherà a Praga, capitale delle Repubblica Ceca nonché del suo Paese natale.