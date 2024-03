BARAK, Da Basilea a Budapest. L'uomo della Conference

FirenzeViola.it

Antonin Barak è l'uomo della Conference. Il gol all'ultimo respiro e la corsa sotto la curva ormai sono diventati un'abitudine per l'ex Verona. Così a Basilea in semifinale l'anno scorso, così a Budapest quest'anno nell'andata degli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. Una rete che ha dato fiducia ad una Fiorentina che tra luci e ombre fin lì non era riuscita ad andare oltre il pari contro la formazione israeliana. Fiducia non solo alla squadra, ma anche allo stesso Barak. Il calciatore ceco è reduce da una stagione difficile in continua rincorsa della migliore condizione fisica dopo l'infezione polmonare che gli ha fatto saltare tutta la preparazione con i compagni e che lo ha messo fuori causa fino all’inizio di settembre.

L'ex Verona non ha mai perso la fiducia del gruppo e di Vincenzo Italiano e con professionalità e serietà si è messo a disposizione del club. A gennaio è stato vicino al trasferimento e giovedì, poco più di un mese dopo, è stato decisivo in Conference. Questo gol può rappresentare una svolta. Italiano ha bisogno di lui, dei suoi inserimenti e delle sue reti importanti nelle notti europee e non solo. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.