BALOTELLI, Ecco quanto costerà al Brescia

Il noto sito Calcio e Finanza ha analizzato le cifre del contratto firmato da Mario Balotelli con il Brescia, anche e soprattutto a fronte della nuova legislazione del Decreto Crescita, applicabile a chi torna a lavorare in Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il contratto pluriennale menzionato nel comunicato è il riferimento al fatto che le parti si sono accordate per un accordo triennale. Anche Balotelli potrà infatti usufruire del Decreto Crescita, per applicare il quale servono almeno due anni solari e tre sportivi. In questo modo guadagnerà 3 milioni di euro netti (più bonus) che al club costeranno 4,56 milioni di euro per il primo anno, considerando l’impatto del Decreto Crescita per un solo semestre, a partire dal 2020. Per quanto riguarda invece gli altri due anni, lo stipendio da 3 milioni costerebbe circa 3,8 milioni di euro al Brescia.

In ogni caso una clausola esiste, ed è quella che fa decadere il contratto in caso di retrocessione. Un investimento e un rischio per Cellino perché in caso di Serie B non potrebbe applicare il Decreto Crescita per il quale lui e i commercialisti di entrambe le parti in causa hanno lavorato in questi giorni.