BALOTELLI, Contro la Viola per la cifra tonda in A

Riparte dalla Fiorentina la corsa di Mario Balotelli ai 50 gol in Serie A, scrive La Gazzetta dello Sport. SuperMario ha già timbrato due volte la squadra viola e al momento conta 48 reti realizzate su 124 partite. Il problema per il Brescia è che Balotelli non realizza una doppietta in Serie A dal 7 dicembre 2013 in Livorno-Milan 2-2, anche se la capacità di tirare è ottima: in due partite ha tirato 15 volte (dati Opta), di media 7,5 volte a gara. Numeri migliori di Cristiano Ronaldo, tanto per dirne una, che tira 6 volte di media a partita.