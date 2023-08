BALDANZI, La Viola pensa alla formula per acquistarlo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Secondo quanto riportato da Il Tirreno la Fiorentina non accenna a diminuire il pressing per Baldanzi. Il presidente Corsi ai microfoni di Dazn ha ribadito che la società vorrebbe comunque tenere il giovane: "Tommaso è un nostro calciatore e un altro anno qui può fargli bene". Per il trequartista l'Empoli ha chiesto 25-30 milioni, di conseguenza lo staff di Rocco Commisso per spendere meno sta pensando di offrire 20 milioni e lasciare un ragazzo in prestito fino a giugno 2024.