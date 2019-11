BAIANO, Viola in equilibrio senza punta. A Cagliari...

L'edizione odierna de La Nazione, a proposito del tema attaccanti, propone questa mattina un'intervista a Francesco "Ciccio" Baiano, ex punta della Fiorentina nell'era Cecchi Gori e attualmente tecnico nel settore giovanile del Pisa. Ecco le sue parole: "Prima sarebbe meglio ricordarci che la Fiorentina sta vivendo una fase di crescita. Di sviluppo in direzione del futuro, come sottolinea più volte la proprietà. Detto questo e sottolineato che Montella è stato molto bravo a trovare un ottimo equilibrio tattico, posso rispondere alla domanda. La Fiorentina ha raggiunto un equilibrio importante giocando con due ’finti’ attaccanti e questo le ha permesso di essere una squadra che non da’ punti di riferimento e non solo. Con Chiesa e Ribery davanti, il gioco dei viola permette a giocatori come Castrovilli e talvolta Pulgar di arrivare al tiro e di essere decisivi. La coppia di ’finti’ attaccanti rende decisivo anche il lavoro degli esterni, insomma... Secondo me una delle armi migliori di questa Fiorentina è la capacità di rimanere sempre ’corta’ e togliere spazi all’avversario. Boateng non è una prima punta e quindi è l’elemento che permette meglio a Montella di non trasformare troppo l’idea tattica che sta funzionando bene. Ribery? Lui fa la differenza. E la fa ancora come due o cinque anni fa. Certo, prima poteva fare 40 ’strappi’ a partita, adesso ne fa 10, ma è sempre devastante. La gara di Cagliari? Sarà una partita molto difficile. Ho seguito la gara della loro vittoria a Bergamo e ho visto una squadra tosta, solida, che ha grande fiducia nei proprio mezzi. Il Cagliari ha un centrocampo di grande qualità, da squadra che può tranquillamente stare nelle prime posizioni in classifica. La Fiorentina mi piace perché pur iniziando la stagione con qualche difficoltà, poi ha saputo mettersi in moto con ottime prospettive di risultato".