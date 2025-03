Baiano su Gudmundsson: "Il vero Gud non si è ancora visto". Bressan: "Bravo Palladino"

vedi letture

Per parlare del rendimento di Albert Gudmundsson, il Corriere dello Sport ha intervistato due ex viola tra cui Ciccio Baiano che ha detto: "La differenza la sta facendo la continuità. Ma il vero Gud ancora non si è visto: col Genoa vinceva le gare da solo". Poi è il turno di Mauro Bressan che incentra la sua riflessione sul ruolo di Palladino: "Certo, ha avuto degli infortuni che lo hanno condizionato. Ma adesso lo vedo diverso anche in campo, più libero di agire nella metà campo avversaria.

Lui è un calciatore che deve seguire il suo istinto, ora lo sta facendo. In questo credo abbia inciso anche il lavoro di Palladino, che ha capito come sfruttarlo al meglio. Se Gud sta bene la Fiorentina ha una marcia in più".