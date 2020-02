BAGGIO, Su Sky si rivive il suo passaggio alla Juve

Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa sera andrà in onda alle 19.15, alle 22.15 e alle 23.30 lo speciale di Sky Sport sul "Caso Baggio" che tenne banco a Firenze e in Italia nell'estate del 1990. Giorni folli, nei quali il miglior giocatore su piazza lasciava la Fiorentina per indossare mestamente la maglia dell'eterna nemica. La città divenne viola di rabbia e scese in piazza a protestare. Nello speciale di Sky Sport anche l'avvincente spy story dietro quel trasferimento, fatta di incontri segreti, parole date e poi rimangiate, macro-accordi che andavano ben oltre il calcio. "Niente è più uguale" da quel giorno.