C'è anche il Torino su Milan Badelj: come riporta questa mattina La Stampa, nel caso in cui il croato (ancora di proprietà della Lazio) dovesse lasciare Firenze già a gennaio perché non gradito a Iachini, la squadra di Walter Mazzarri avrebbe già preso informazioni per arrivare al regista, che fino ad oggi non ha mai convinto.