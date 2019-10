BADELJ, Maestro in regia: guida sicura per la Viola

Sulle pagine del Corriere dello Sport si dedica spazio a Milan Badelj. Domenica a San Siro il croato ha comandato il centrocampo, costruendo il gioco della squadra. Il regista viola riesce a trovarsi sempre nella posizione giusta intubando il gioco avversario, riuscendo allo stesso tempo a far ripartire l'azione velocemente. Inoltre sul quotidiano si fa riferimento ai top e ai flop registi che sono passati a Firenze e hanno vestito la maglia viola. Tra i flop vengono citati D'Agostino e Bolatti, mentre tra i top si fa il nome di De Sisti, Dunga, Rui Costa, Antognoni, Liverani, Pizarro. Però in questi ultimi anni per troppo tempo è mancato un regista. E con Badelj adesso, la Fiorentina ha una guida sicura.