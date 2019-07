BADELJ, Incontro con l'agente ieri: possibile ritorno

Nella giornata di ieri il ds viola Daniele Pradè ha incontrato anche Alessandro Lucci, arrivato al campo di allenamento insieme a Montella. E' l'agente dell'allenatore viola ma anche molto di più. Come scrive il quotidiano il Corriere dello Sport oggi in edicola, Lucci è anche il procuratore di Badelj che piace e potrebbe tornare a vestire la maglia viola, se venisse trovato l'accordo economico. Non solo di Badelj, ma anche di Bertolacci, centrocampista svincolato dal Milan e perfino di Mattia Perin. Un incontro durato meno di un'ora ma intenso e in cui sono stati affrontati diversi argomenti.