BADELJ BIS, Chiesa non è un cascatore. Commisso...

Ecco una seconda parte dell'intervista rilasciata da Milan Badelj a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista viola ha rivelato le proprie impressioni sul nuovo presidente gigliato Rocco Commisso: "Ha un entusiasmo contagioso. Negli USA è una potenza, ma vuole lasciare un segno in Italia". Poi la sua opinione sul momento complicato di Federico Chiesa: "Ha ritrovato serenità. Non è un cascatore, ma deve imparare a dialogare con gli arbitri". Mentre di Franck Ribery il croato ha un'idea ben precisa: "Non è un leader per le sue qualità tecniche, bensì per la facilità con cui a Firenze ha trovato sintonia con tutti, dopo ben otto anni in Germania". Un talento che è esploso quest'anno è Gaetano Castrovilli, che secondo Badelj sta beneficiando del suo trascorso in Serie B: "Non commette gli errori tipici di chi arriva dalla Primavera. Può diventare un top-player". Infine un commento su Erick Pulgar, con il quale c'era chi diceva si sarebbe pestato i piedi: "Con lui sto benissimo. Non gli vedrete fare un colpo di tacco, ma è sempre al posto giusto nel momento giusto".