Bad boy? No, solo Zaniolo. Ritorno e voglia di riscatto alla Fiorentina

vedi letture

Non chiamatelo bad boy, scrive oggi La Nazione a proposito di Nicolò Zaniolo che ieri pomeriggio al Viola Park si è presentato in conferenza stampa davanti ai giornalisti per i suoi nuovi tifosi. Il classe '99 è tornato alla Fiorentina, definita una famiglia che lo vide andare via sedicenne e lo vede ora tornare a 25 anni.

Zaniolo ha solo voglia di dedicarsi a quello che potrebbe essere lo step più importante della carriera: "Io so quello che valgo. So cosa posso dare" ha ribadito il giocatore arrivato dal Galatasaray via Atalanta: "L’appellativo di «testa calda» non mi appartiene, mi è stato affibbiato da fuori. Mi sono sempre trovato bene in tutti i posti in cui sono stato, se si eccettua il modo in cui mi sono lasciato con la Roma".

Poi Zaniolo pone l'obiettivo stagionale: "Vincere la Conference, perché no. L’abbiamo sfiorata due volte negli ultimi anni e, come si suol dire, magari la terza occasione è quella buona. Questo è un gruppo forte, ecco perché non dobbiamo porci limiti, compreso quello di andare in Champions".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale