B. RODRIGUEZ, Compagni e tifosi lo invitano a restare

© foto di pietro.lazzerini

Brian Rodriguez è a un passo da essere un nuovo calciatore della Fiorentina. Un colpo che, per adesso, non scalda la piazza viola ma che, a giudicare dalle reazioni oltre Oceano, scuote il Messico. Lì, e in particolare al Club America, l'uruguayano ha conquistato infatti tutti, tanto che sui social sono tantissimi i sostenitori del club messicano che lo taggano nei post a lui dedicati, quasi pregandolo di continuare a vestire la maglia ‘azulcrema’, come spiega la Nazione.

Nonostante le richieste di supporter e compagni, el Rayito ("il fulmine", per la sua velocità in campo) sembra aver già scelto e a 24 anni è pronto a tuffarsi finalmente nel calcio europeo, solo assaggiato nel 2021 con una parentesi in Segunda Division spagnola con l'Almeria. Scrive la Nazione: "A sinistra si giocherà il posto con Sottil, con l’obbligo di far meglio del partente Brekalo. Non dovrebbe essere difficile, visto il solo gol in un anno dell’esterno croato".