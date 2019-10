AZZURRI, Chiesa certo di un posto. Arriva Castro

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene fatta questa mattina una sorta di preview su quelle che saranno le convocazioni del ct Roberto Mancini in vista degli impegni della Nazionale contro Liechtenstein e Grecia. Come scrive la rosea, in mezzo al campo il problema è l’abbondanza. Il reparto titolare si compone di Verratti, Jorginho e Barella. Ma Sensi e Zaniolo sono molto più che riserve. Pellegrini è k.o. ma sono in arrivo Castrovilli e De Rossi che sta giocando un campionato da grandissimo tuttocampista: potrebbe aggregarsi dopo l’Irlanda. Il Mancio decide venerdì sull’ex romanista ora al Boca, quando il giocatore lo aggiornerà sulle sue condizioni. Se sta bene, sarà convocato. Una chiamata anche simbolica, un saluto nel suo Olimpico come doveva essere quella di Buffon per Italia-Olanda allo Stadium. Davanti, i soliti noti: Belotti e Immobile, Chiesa e Bernardeschi, Insigne e Lasagna.